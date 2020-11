TEEME SELGEKS: kui tihti tuleb pesta kodutekstiile? 

segi kui kodus ei ela erilist puhtust vajav allergik või nõrga immuunsusega inimene, on kõigil kodutekstiilidel kindel kasutusaeg, pärast mida tuleks need ära pesta. Nii väldid kodus ebameeldivat lõhna ja ka vastikute bakteripesade vohamist.

Tekstiilid, mis vajavad tihedat pesemist

Köögirätikud – iga päeva või paari tagant. Kui köögis on kasutusel üks rätik nii käte, pindade kui ka puuviljade kuivatamiseks, läheb see väga kiiresti mustaks. Suur on ka ristsaastumise oht, kus köögipindadelt satuvad mikroorganismid rätikult kätele ja puuviljadele.