KASULIKUD NIPID: nõnda summutad kodus kaja ja hääli! 

Pehmed vaibad maha ja seinale

Kõige mõistlikum on panna koridori maha pestav vaip, kööki kummine ja vettpidav ning elutuppa kõrge karvaga vaip. Mõne toreda loomapildi või autoteega vaiba võid panna lastetuppa ka seinale. See püüab helilaineid, on ilusa pildi eest ja samas toimib ka osana mängust, sest keegi pole öelnud, et mänguautod peavad ainult mööda maad sõitma.

Pehmed vaibad maha ja seinale. Foto: Laura Karro

Pane tuba taimi täis

Peale selle, et taimed toaõhku puhastavad, on nad ka suurepärased helisummutajad. Kui on võimalus valida, eelista pigem suuremat kogust väiksemaid taimi kui ühte suurt. Samas, mida suurem on taimepott, seda rohkem seal sees olev muld heli summutab.

Kui otsid taimedele toas kohta, paiguta neid pigem mööda ruumi ääri kui toa keskele. Sel moel põrkub heli vastu seinu ja suubub seejärel taime lehtedesse. Parimad helisummutajad on tihke kareda puukoorega taimed ja lihavate lehtedega suured sukulendid.