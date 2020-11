JALAD SOOJA! Vanunud kampsunist saad mõnusad sisetallad 

1. Joonista kuju. Eemalda saabastelt sisetallad ja aseta need kampsunile. Joonista kampsunile kriidiga taldade kontuur.

3. Kahekordista soojust. Kui kampsun on pigem õhuke, lõika kummagi saapa jaoks välja kaks talda. Aseta sama jala omad teineteise peale ja kinnita servadest niidiga.

4. Paigalda tallad. Aseta soojad tallad saabastesse, soovi korral võid need kinnitada kahepoolse teibiga sisetaldadele, et need paigast ei liiguks.