ÜHE PILDI LUGU | Heidi Hanso mardipäevast: „Kõige rohkem on meeles noosikoti jagamise tuhin – mis me saime ja kauaks head kraami jätkub!“ 

Heidi: „Alati oli nii, et vanemad inimesed võtsid meid suure rõõmuga vastu. Neil oli harva kommi ja meile anti pigem sahvris säilitatud või hoopis kuivatatud õunu. Need olid sada korda paremad kui kommid! Vahel toodi kuskilt mõni kirsikompott või teeküpsiste pakk välja. Isegi raha anti ja see oli mulle ikka suur asi.

Orissaare alevis oli nii, et eramajadesse lasti meid pea alati sisse, aga paneelmajadesse nii palju ei lastud. See tekitas nördimust, kui me laulsime ukse taga ja toas pandi tuled kustu. Õues võis olla 15 või rohkem külmakraadi, sest sel ajal olid novembrid juba täitsa külmad. Eks me siis natuke sajatasime ja läksime edasi.“

Mis on sandijooksmisest sulle kõige eredamalt meelde jäänud?

Heidi: „Kõige rohkem on muidugi meeles noosikoti jagamise tuhin – uurimine, mis me saime, ja planeerimine, kauaks headust jätkub. Meeles on ka kõige ilusamate õunade jagamine. Üldiselt mul vedas, sest ma olin kõige väiksem ja mulle anti kõige paremad palad. Kuniks muidugi mina ja minu klassiõed juba ka minu noorema venna Hendriku ja õe Halliki kaasa võtsime ...“

Nüüd tunnevad lapsed võib-olla paremini halloween’i. Kuidas sinu lastel mardi- ja kadripäevaga lood on?

Heidi: „Minu lapsed ei tea halloween’ist kuigi palju – küllap seda, mis koolis ja teleris räägitakse. Ka mina ise ei tunne halloween’i tausta, et miks see komme üldse tulnud on. Kindlasti on ka seal taga ilusad traditsioonid, mis kommertsiks keeratud.

Eelmisel aastal käisime õe, tema lapse ja minu lastega marti jooksmas ning täiega äge oli! Seiklesime lähedal asuvates külades, laulsime, loopisime vilja, küsisime mõistatusi, aga vot anekdoote ei rääkinud. Lastele meeldis ja meile, suurtele, ka.