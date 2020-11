Nipid TURGUTA SAAPAD ELULE: oliiviõli lööb vanad nahkjalatsid lille! Ajakiri Tiiu , täna, 06:05 Jaga: M

Tegelikult ongi hea jalatseid aeg-ajalt õlitada, et anda neile sära ilma neid kahjustamata. Foto: Unsplash

Võib juhtuda, et on vaja kiiresti välja minna, aga saapad on porised ja kingaviks on otsa lõppenud. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, õpetab internet, ja soovitab nahkjalatsid läikima lüüa oliiviõliga.