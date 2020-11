RAHA PÖÖNINGUL | Kas nostalgilised küpsiserauad tasub vanakraamiturul müüki panna? 

Oksjoniportaalis Osta.ee on pakkumisel ühed klassikalised pähklikujuliste süvistega tarvikud 15.90 ja teised 13.50 eest. Lisaks leiab seenekujulised, mille oksjoni alghind 10.00, kuigi ühtki pakkumist pole tehtud. Kohe välja ostes maksavad need 13 eurot.

Kuna väga palju pähkliraudu müügil pole, ei pea neid ka odavalt loovutama. Samas tasub silmas pidada, et need, kes just nostalgiat taga ei aja, valivad pigem elektrilise analoogi. Nende abil valmivad samasugused muretainapoolikud ilma, et peaks neid kuuma pliidi kohal käes hoidma.