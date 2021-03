Raha TEEME SELGEKS: kui palju maksavad erinevad veekaabitsad ja millist tasub soetada? Eha Kruus, ajakiri Tiiu , täna 06:11 Jaga: M

Peale vannitoa võib kaabitsast olla kasu igal pool, kuhu vett pritsib või kondenseerub, näiteks köögis, saunas, trepil, kiviterrassil, garaažis, keldris või äriruumides. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Pärast duši all käimist on vannitoapõrand märg ja libe, nii pole meeldiv ka WCd kasutada? Või on ajapikku katnud katlakivi plaadid ja muutnud need näotuks? Mõlemal juhul on kasu koristustarbest, mida ehk igas majapidamises polegi. Kas tasub soetada? Ja milline?