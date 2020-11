SELLE KUU MÄRKSÕNAD | Tee vahet spidomeetril ja (h)odomeetril, anna end mardi- või kadrisandina üles ja hakka vabatahtlikuks! 

Spidomeeter on liiklusvahenditel kasutatav mõõteriist, mis mõõdab liikuri kiirust antud ajahetkel – mitu kilomeetrit või miili tunnis see parasjagu sõidab. Foto: Markus Spiske / Unsplash

Eesti kadri- ja mardikombestik on seotud eelkristlikust kultuurist pärit hingedeaja, esivanemate mälestamise ja pööriaja rituaalidega. Novembrikuu rahvapärased nimedki (hingedekuu, kooljakuu) viitavad kõik meiega koos eksisteerivale paralleelmaailmale. Usuti, et sel pimedal, udusel ja sombusel perioodil külastavad meie esivanemate hinged, sh mardi- ja kadrisantidena, meie maailma, et vaadata, kuidas meil on läinud ja kuidas saame hakkama.