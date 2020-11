Etiketi asjatundja arutleb: ärge hurjutage annetuse küsijat! Öelge lihtsalt, et aitäh, aga ma ei soovi! 

Annetamist seostatakse enamasti rahaga, kuid kinkida saab ka aega. Eelmisel aastal panustasin just oma aega ja käisin ühes suures Tallinna poes Toidupangale abiks. Sain ülesande jagada poodi tulnud ostjatele infot, et täna on käimas kampaania puudust kannatavate perede toetuseks ja kui nad soovivad, siis võivad nad sellele kaasa aidata.