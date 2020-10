Raha PANE TÄHELE! Üks levinud viga CV-s, mis sind tööintervjuust ilma võib jätta Toimetas Annaliisa Köss , täna, 14:53 Jaga: M

Üks enam eksitavaid kohti CV-s on just keeletaseme määramine, kui ekslikult arvatakse, et A-tase tähendab kõige kõrgemat hinnangut. Foto: Vlada Karpovich / Pexels

Kas oled kunagi mõelnud sellele, et keeletaseme määramise tõttu pole sa pääsenud tööintervjuule ning oled seepärast tööst ilma jäänud. Tõsi on see, et tegelikult juhtub seda päris tihti, mistõttu on paslik üle vaadata, kuidas oma keeleoskus CV-sse korrektselt kirja panna.