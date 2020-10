VAATA HINDA! Millisest kaupluseketist saab soodsaima kõrvitsa? 

Tulemustest näeme, et soodsaima kõrvitsa saab tänase seisuga Maximast, kus kilo kõrvitsat maksab 0.33 eurot. Tegemist on soodushinnaga, kõrvitsa tavahind on aga 0.99 €/kg. Soodushind on kõrvitsal ka Selveris, makstes 0.35 €/kg (tavahind 0.49 €/kg). Tavahinnaga saab kõrvitsa odavaimalt Coopist (0.45 €/kg) ning kalleim on kõrvitsa kilohind Prismas (0.99 €/kg).