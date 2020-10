Mobiiltelefonid asendavad hõlpsalt mitu seadet 

Foto: Shutterstock

Tänapäeval on inimestel raske oma elu ilma mobiiltelefonita ette kujutada. Mobiiltelefoni ostmisel on enamike jaoks oluline kvaliteetne kaamera ning suure ekraani ja võimsa aku olemasolu. Mobiiltelefonid on juba pikka aega tagasi muutnud inimeste suhtlemisviisi – helistamine, tekstisõnumite saatmine, sotsiaalmeedia – need teevad suhtlemise lihtsamaks ja kiiremaks nii tööl kui ka isiklikus elus. Juurdepääs internetile ja sotsiaalvõrgustikele, kaartidele ja GPS-süsteemile ehk siis mobiiltelefon pole enam ainult kõnede funktsioon. See on täieõiguslik peopesasuurune arvuti, mis on alati kaasas.