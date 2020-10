PILETIRAHA TAGASI?! Eestlased vaidlevad välismaiste korraldajatega ärajäänud ürituste pärast 

Enamasti käivad vaidlused Lätis registreeritud korraldajatega, kes pakuvad tarbijatele piletiraha tagastamise asemel uut kuupäeva ürituse külastamiseks, kuid valdavalt tarbijatele see ei sobi. „Inimesed peaks alati enne pileti ostmist vaatama, kes on kontserdi korraldaja, sest ürituse toimumise eest vastutab just korraldaja, mitte pileteid müüv ettevõte. Ürituse ärajäämisel tuleb tarbijal pretensioon ning raha tagastamise nõue esitada korraldajale. Reeglina on teave korraldaja kohta märgitud piletimüügi keskkonnas ja piletil,“ selgitas EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Teise riigi korraldaja vastu suunatud kaebuste puhul sõltuvad tarbija õigused näiteks sellest, kas üritus pidi toimuma Eestis või mõnes muus riigis. Kui koroonaviiruse leviku tõttu tühistatud üritus pidi aset leidma Eestis, on tarbija õigused reguleeritud Eestis kehtivate seadustega. Tarbija võib korraldajaga kokku leppida, et tagasimakse asemel saab tarbija pileti hiljem toimuvale üritusele või hüvitatakse kulu kinkekaardiga.

Kui nimetatud alternatiivid tarbijale ei sobi, on õigus lepingust taganeda ja küsida tagasi kogu makstud tasu. Teises riigis toimuma pidanud ürituste korral sõltuvad tarbija õigused vastava riigi seadustest ning osas riikides on raha tagasisaamisele kehtestatud teatud tingimused.

Muud võimalikud lisakulud

Lisaks kontserdi eest tasutud piletirahale on tarbijatel ürituste tühistamise korral ka muid võimalikke lisakulusid. „Näiteks teises riigis toimuma pidanud ürituse puhul võib tarbija olla teinud kulutusi ka hotellile, lennupiletitele või näiteks autorendile. Selliste teenuste tasuta tühistamine või muutmine sõltub konkreetsetest lepingutingimustest ehk sellest, milles broneerimisel on kokku lepitud. Seega, kui tarbijal on broneeritud tühistamisvõimaluseta majutus, ei anna kontserdi ärajäämine tarbijale alust nõuda hotellilt ettemakstud raha tagastamist,“ kommenteeris Tammaru.

Eesti tarbijavaidluste komisjon või EL tarbija nõustamiskeskus?