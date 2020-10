VIDEO | Muusikaõpetaja Marianne Leibur: kultuur ei tohiks noore inimese jaoks olla tüütu kohustus! 

Marianne on veendunud, et kultuuri viimine noorteni on väga oluline. „Kultuur on kogu aeg meie ümber, see ei kao kuhugi ning on omaette väärtus. Samuti mitmekesistab kultuur igat inimest,“ räägib Marianne, mistõttu peab ta oluliseks, et õpilastega võetaks ette klassireise kontsertidele või teatrisse.