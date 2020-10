KUULA JÄRELE! Tuuli Roosma jagab nippe, kuidas ja millal rääkida lastega rahast 

11-aastaste kaksikute poiste ema Tuuli ning kolme lapse isa Marko, kelle vanim laps on 14-aastane ning noorim 4-aastane, tõdevad kui ühest suust, et üht kindlat aega, millal lapsele rahateemasid tutvustama hakata, ei ole, kuna lapsed on kõik erinevad. Enne oma laste ja nende õpetamise juurde asumist meenutavad Tuuli ja Marko ka oma lapsepõlve elulisi lugusid. Rohkelt näpunäiteid ja praktilisi soovitusi, kuidas lastega rahateemadel võiks rääkida, saad kuulata saatest siin.