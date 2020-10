MEISTERDA KOOS ANNA LUTTERIGA: vihmapiiskadega pilveke 

Varu vajalikud vahendid. Foto: Erki Pärnaku

1. Joonista omale sobivas mõõdus pilve ja vihmapiiskade šabloon. Seejärel pane šabloon kangale ja lõika kujundid kangast välja. Kõiki asju läheb vaja kaks tükki, sest õmbled need kokku.

Pane šabloon kangale ja lõika kujundid kangast välja. Foto: Erki Pärnaku

2. Pane piisa kangad paremat pidi kokku ja vahele nöör. Jälgi kindlasti, et nöör, mille abil piisad pilve külge riputad, jääks pilvede paremale poolele, et ümber pöörates jääksid need õigele poole rippuma. Seejärel õmble piisk pahemalt poolt kokku, ent jäta väike ava ümberpööramiseks ja täitmiseks.