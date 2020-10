PUUST JA PUNASEKS | Mida tähendab eelpension ja millal on võimalik seda vormistada? 

Millal võiks jääda ennetähtaegsele vanaduspensionile ehk rahvakeeli eelpensionile? Milliseid seadusemuudatusi toovad lähiaastad? 55+ küsimustele vastab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna pensionide peaspetsialist Ülle Piho.

Mis põhjustel jäädakse eelpensionile – näiteks peale kehva tervise ja töökaotuse?

Ennetähtaegne vanaduspension on vanaduspensioni alaliik, mis võimaldab pensionile jääda kuni kolm aastat ehk 36 kuud enne vanaduspensioniikka jõudmist. 2020. aastal on pensioniiga 63 aastat ja 9 kuud, 2021. aastal on see 64 aastat. Pensionile jäämiseks on vaja vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.