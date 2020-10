Kollektsionäär Vello Kirs: kogusin nelja aastaga 220 fotoaparaati 

Fotoaparaadid kui iluasjad

Siis meenuski mehele, et varases nooruses sai fotograafiaga tegeldud, isegi pioneeride palee fotoringis käidud. Siiani on Vellol alles mitu aparaati, millega kunagi pilte plõksitud sai. Ja kuna kirglikule kollektsionäärile on alati meeldinud metallesemed ning metalliga tegelemine – oli ta ju pensionärieelses elus aastakümneid nii lukksepp kui ka autoremondilukksepp −, ei pidanud otsust kaua kaaluma. «Vaatasin, kui ilusad asjad need fotoaparaadid tegelikult on. Kui suurt põnevust pakub see peenmehaanika, mida neis kasutatud on,» seletab ta. «Küll oleks tore, kui hakkaksin neid koguma!»

Neli aastat tagasi õnnestus Nõukogude Liidus toodetud vanu aparaate küllalt odava hinnaga osta ja neid Vello turgudelt ning vanavarapoodidest jahtima asuski. Ostis neid algul kokku lausa mitme kaupa ja tutvus kiiresti ka teiste kogujatega. Tema tutvusringkonda kuulub kümmekond meest, kuid neid on palju, palju rohkem.

Tänu sellele Vello teabki, et võrreldes mõne teise harrastuskaaslasega on tema kogu väike. «Leidub mehi, kel on neid üle 700, aga nad on aparaate kogunud 30 ja rohkem aastat. Siis oli ju kõike saada, ja eriti odavalt,» mainib ta. «Praegu on hea, kui saad mõne aparaadi 50 euroga. Jube kalliks on läinud, aga mis põhiline – pole saada!»

Kuigi Vello kogus teevad ilma Nõukogude Liidus kokku pandud pildimasinad, kohtab ka muud päritolu aparaate. Esindatud on isegi 1990ndatel populaarsed «seebikarbid», ent need oma kogusega üldmuljet ei mõjuta. Ühte seob neid kõiki tõik, et enamikus pildikastides on kasutusel fotofilmid.

Pool sajandit unistuse täitumiseks

Kui hind kõrvale jätta, siis milline aparaat on emotsionaalselt kõige väärtuslikum? «See on Start,» ei pea Vello kaua mõtlema. «No küll ma ajasin seda juba enne sõjaväge taga, küll ma tahtsin seda! Aga see oli nii kallis, et oleks neelanud minusuguse noore mehe kaks kuupalka. Eriti avaldas mulle muljet, et säriaega sai panna sekundilise täpsusega – ja väga pikalt. Mõtlesin sõjaväes ära käia ja tagasi tulles selle järelmaksu peale võtta. Teenistusest naastes selgus aga, et juba jõuti see tootmisest maha võtta. Peetut kah osta ei tahtnud. Soetasin unistuste aparaadi Balti jaama turutäikalt alles nüüd,» kinnitab ta.