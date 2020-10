MEISTRIGA TUTTAVAKS | Vanade pitsiliste rõivaste koguja Hilja Väravas: „Erilised esemed hakkasid ise minu juurde tulema!“  

„Kui mul noorena ülikooli sisseastumine ei õnnestunud, otsustasin, et käsitöö ja ajalugu jäävad minu hobideks,“ räägib Hilja ning ei kurvasta oma otsuse üle. Nüüdseks on tema harrastustest saanud töö, mida ta naudib igal hetkel.

Kohtusime Hiljaga (66) suve viimasel nädalal tema teises kodus, Eesti Vabaõhumuuseumis Härjapea talus, mille perenaine on ta olnud talu taastamise algusest, 2007. aastast kuni 2011. aastani. Hiljem on ta olnud perenaine peaaegu igas vabaõhumuuseumi talus. Oma elu jooksul on Hilja teinud mitut tööd masinakirjutajast muude kontoritöödeni, kuid juba lapsena suviti saadud vabaõhumuuseumis töötamise kogemus ning suur käsitööhuvi on nii tugevalt juurdunud, et muuseumis tunneb ta end kõige paremini.