7 soovitust, millega arvestada, enne kui sõbrale raha hakkad laenama 

Sõpradest on tehtud laule ja luuletusi. Sõpradest räägivad mitmed vanasõnad, näiteks „Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, kes sa ise oled“ või „Sõpra tunned hädas“. Sõprusest on tehtud filme ja sõpruse pärast on alustatud lahinguid. Reeglina raha ja sõprus käsikäes ei käe. Kui aga sõber sinult raha tuleb küsima, on sellest abipalvest raske keelduda.

3. Kui laenad sõbrale raha, pane see kirja koos kuupäevaga, millal peab raha olema tagasi makstud. Hea oleks, kui olulised kuupäevad on paberil kirjas, siis teab ka sõber, mis ajaks sa temalt raha tagasi ootad.

4. Laenu asemel kingi see raha sõbrale. Kui sul endal hetkel finantsilisi probleeme ei ole ja otsustad sõbrale raha laenata, siis laenu asemel kingi see raha sõbrale.

5. Kui sul on abikaasa või elukaaslane, siis ära hoia sõbrale laenu andmist tema eest saladuses. Suhtes olles on kaaslastel enamasti ühised eesmärgid, näiteks ühise kodu või uue auto soetamine, mille saavutamine eeldab ühiseid pingutusi. Sinu finantsotsused mõjutavad teie ühiste eesmärkide poole liikumist, mistõttu peaks sinu kaaslane laenu andmisest teadlik olema.

6. Arvesta sellega, et vaatamata eeltoodud nõuannetele võid sõbrast ikkagi ilma jääda. Isegi tugevad sõprussuhted võivad raha tõttu kannatada saada. Veendu, et sõbral on laenuraha tõepoolest vaja, kuid ära kasuta laenu andmist mõjutusvahendina, et teie omavahelist suhet muuta. Pea meeles, et enamasti on raha teenimine lihtsam kui heade sõprade leidmine.