10 asja, mis on läbi aegade olnud üle maailma enim ostetud 

Ainuke film, mis esimesest tähtede sõjast rohkem müügitulu on teeninud, on „Tuulest viidud“, kuid siinkohal on arvesse võetud triloogia kõigi kolme osa müügitulu.

5. iPad (Apple)

Kategooria: tahvelarvuti

Müüdud 400 miljonit eksemplari

iPad tuli turule 2010. aastal ning on siiani enim müüdud tahvelarvuti. Suure turuosa on aga endale haaranud ka Samsung ning lisaks on analüütikud välja toonud, et turuosa kahanemine on mõjutatud ka sellest, et inimesed ei tõtta kohe uusimat versiooni ostma, vaid jäävad truuks oma veidi vanemale, kuid töötavale seadmele.

6. iPhone (Apple)

Kategooria: nutitelefon

Müüdud 2 miljardit eksemplari (erinevad mudelid)

iPhone tuli turule 2007. aastal ning on nüüdseks jõudnud oma 12. generatsioonini, millega on tänaseni turuliider.

7. Mario Bros. (Nintendo)

Kategooria: videomängude frantsiis

Müüdud 262 miljonit eksemplari

Kõigile tuntud Super Mario tuli turule 1981. aastal Donkey Kong nime all, millest kasvas välja Mario Bros. frantsiis. See on kõigi aegade kõige populaarsem videomäng. Super Mario jõudis 2011. aastal ka Guinnessi rekordite raamatusse kui TOP1 videomängude tegelane läbi aegade.