Liisinguekspert selgitab: mis vahet on auto kasutus- ja kapitalirendil? 

Nende kahe liisingutüübi vahel valides pole õigeid ja valesid valikuid, vaid lähtuma peaks sellest, kas sa soovid liisingu lõppedes saada auto omanikuks või mitte. „Kui on kindel soov ja plaan soetada endale oma auto, tasub võtta kapitalirent , mis sisuliselt on auto väljaostmine järelmaksuga,“ selgitab Soodla. „Lepingu lõpus kuulub vara sulle ning auto vormistatakse sinu nimele. Näiteks kui võtad kapitalirendi viie aasta peale, tähendab see seda, et viie aasta jooksul tuleb ära maksta kogu auto väärtus.“

Kasutusrent on Soodla sõnul selles mõttes paindlik valik, et lepingu lõppedes võib muuta meelt ja otsustada auto siiski endale osta. „Selleks tuleb lihtsalt kas rendiperioodi pikendada, et osamaksetega jääk ära tasuda, või see summa kohe ära maksta. Kui sa lepingu lõppedes autot välja osta ei taha, tuleb see lihtsalt tagastada liisingettevõttele, kes selle maha müüb,“ selgitab Soodla.