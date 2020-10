VIDEO | Tööinspektsiooni jurist: enim pöördutakse meie poole saamata jäänud töötasu osas 

Tööinspektsioonil on nii ennetuse kui ka nõustamise osa ja seda selleks, et enne töölepingu sõlmimist saaksid inimesed asutuse poole pöörduda ja abi küsida. „Samuti on meie organisatsioonil järelevalve pool, mis käib erinevates ettevõtetes, et kontrollida, kas kõik on hästi,“ selgitab Saarep.

„Kõige enam levinud tööinspektsiooni poole pöördumise teema on saamata jäänud töötasu,“ märgib Saarep ning toob näiteks juhtumid, kus tööleping on allkirjastatud, kuid töötaja väidab, et suuliselt lepiti kokku suuremas palgas kui lepingul märgitud ning kuna lepingus seda kirjas ei olnud, siis ei makstud oodatud summat.

Tööinspektsiooni poole võivad pöörduda kõik töötajad ja tööandjad ning nende teenused on tasuta.

