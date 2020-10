Maaülikooli professor Mait Kriipsalu: bioprügikast on nagu toitumispäevik, mis annab ülevaate sellest, mida me sööme ja mida raiskame 

Biojäätmete ringlussevõtu aluseks on aga korrektselt sorditud jäätmed. Kui biojäätmed pannakse segaolmejäätmete hulka, määrivad nad ära olmeprügi ning muudavad ka olmeprügi käitlemise keerulisemaks. Selle asemel võiks biojäätmeid eraldi sortida ning nii saaks väärtuslik tooraine olmejäätmete põletamise või ladestamise asemel uueks tooteks.

„Biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes oli SEI värske uuringu kohaselt eri piirkondades keskmiselt 32% – see osakaal on jäänud sisuliselt samale tasemele eelmise uuringu aegsete tulemustega. Teisisõnu – arengut ei ole viimaste aastatega toimunud. Sama näitab ka statistika: Keskkonnaameti andmete järgi on köögi- ja sööklajäätmeid asunud eraldi koguma omavalitsustest umbes pooled. Nende numbrite põhjal aga saame öelda, et kui võtta olmejäätmetest biojäätmed välja ehk panna kogu Eesti biojäätmeid eraldi koguma, oleks meil võimalik täita peatselt ka ELi ringlussevõtu sihttaset,“ rääkis Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmann.

Prügi sorteerimine on elukestev õpe ning jäätmekäitlust käsitlevaid reegleid tuleb üle korrata kogu aeg. Foto: Hanna Mari Villsaar

Biojäätmete ringlussevõtu aluseks on liigiti kogumine

AS Keskkonnateenused arendusjuhi Kalle Grentsi sõnul on täna biojäätmete sortimise põhiprobleem toidujäätmete liigses pakendamises. „Kui iga õunasüda on eraldi kilekotti pakendatud, siis on biomaterjali jäätmete hulgas vähem kui pakendeid ning lagunemisprotsessid ei hakka toimima. Kuigi on olemas ka biopõhiseid ja biolagunevaid kilekotte, siis jäätmete järelsortimisel on neid keeruline naftapõhistest kilekottidest eraldada ning ka need sõelutakse lõpptootest välja nii palju kui võimalik,“ tõdeb Grents ja lisab, et sestap oleks kõige ideaalsem panna biojäätmed vooderduskotiga konteinerisse paberkotis või ilma pakendita.

AS Keskkonnateenused arendusjuhi Kalle Grentsi sõnul on täna biojäätmete sortimise põhiprobleem toidujäätmete liigses pakendamises. Foto: Hanna Mari Villsaar