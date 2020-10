Lugeja mure: kas ma pean poes katki läinud eseme kinni maksma?  

Kahju saanul (selles olukorras kauplejal) on õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Vastavalt võlaõigusseaduse § 127 sätestatule on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Isik peab kahju hüvitama juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (s.o põhjuslik seos). Igal sellisel juhul tuleb hinnata olukorda, kelle süül võis kaup puruneda.