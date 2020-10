Lemmikloom „LOOMAARST TASKUS“ | Tiina Toomet: vale toit teeb looma haigeks! Tiina Toomet , täna, 13:30 Jaga: M

Koerad ja kassid söövad seda, mida inimene neile annab. See, mida on otsustatud anda, sõltub aga paljudest asjaoludest. 30 aastat tagasi said loomad seda, mida õnnestus hankida. Kuna poeletid olid üsna tühjad ning valmistoitudest polnud keegi kuulnudki, esines üsna palju puudushaigusi. Täna on probleem pigem selles, et omanik tahab oma lemmikut liiga hästi toita, mistõttu pudeneb kaussi koguseliselt palju ja sageli ka valesid asju, räägib loomaarst Tiina Toomet värkses podcast'is.