VIDEO | Personaaltreener Jüri Salupere: vahel tuleb inimestele ikka meelde tuletada, miks nad minu juurde tulid! 

Judotreenerina alustanud Salupere on end lisaks erinevates ametites saadud teadmistele täiendanud ka füsioteraapia õpingutega, mille koosmõjul jõudis ta oma tänase ametini. Kõige rohkem on mees oma ametis tänulik füsioteraapia teadmistele, mistõttu leiab ta, et suudab paremini mõista inimest tervikuna.

Personaaltreeneri töös on ülioluline võtta igat klienti vastavalt tema vajadustele ning pakkuda talle seda, mida just tema soovib. „Personaaltreener ise ei tohiks oma ego või tahtmist peale suruda,” selgitab Salupere, et ülimalt oluline on klienti mitte ainult kuulata, vaid temast ka aru saada, ja enda töö tema ümber kujundada. „Sa pead olema nagu hunt kriimsilm,” kirjeldab Salupere, et lisaks treeneri baasoskustele on olulisel kohal ka mitmed muud võimed nagu näiteks suhtlemisoskus.