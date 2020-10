Hobidetektorist Raoul Annion: mündiaarde otsimisega pigem kulutad, mitte ei teeni! 

Hobiotsimine on huvilistele aja jooksul üha taskukohasemaks muutunud. Vahepeal oli detektoriste näha palju ja rääkida võis lausa otsimisbuumist. Kas aardejaht teeb ka rikkaks, sellest räägib hobidetektorist Raoul Annion.

Arheoloogiahuvi käib Raoul Annionil käsikäes kirega meie ajaloo vastu. Ta on kokku pannud Kalevipoja pilteepose ja praegu on tal töös Suure Tõllu lugude raamat. Mündiaarde, mida ta nimetab korralikuks, on ta leidnud ühe korra.