Tunned masendust ja jõuetust? Psühhoterapeut: sügiskurbus kaob õige valgusega 

Pidevalt kinnises ruumis viibides ei saa keha aga kätte vajalikku päevavalguse doosi. Kui me ei saa piisavalt valgust, häirib see organismi bioloogilist ööpäevarütmi ja heaoluhormooni serotoniini taset. Tagajärjeks võivadki olla kõik eelmainitud vaevused.

Ka seksuaaliha languse võib sügistalvel osalt kirjutadagi just valguse nappuse arvele. Küllap on paljud märganud, et puhkusereisile sõites või südasuvel tundub vastassugupool eriti ahvatlevana. Enamasti peetakse põhjuseks seda, et puhkusel on ometi kord aega armastust nautida, aga tegelikult aitab kaasa ka suurem doos valgust.