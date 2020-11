Kollased plekid heledate rõivaste kaenlaalustel? Puhastusekspert selgitab, kuidas neist lahti saada 

Kellele ei teeks meelehärmi, kui vast ostetud kauni valge riideeseme kaenlaalustel on juba mõne kandmiskorra järel inetud kollakad plekid? Kuidas neist jagu saada, uurisime Pesulaine pesumaja perenaiselt Kristel Tammistelt.

„Kui ilusal ja kvaliteetsel pluusil on tekkinud kaenla alla kollased plekid, võib see loomulikult tõeliseks peavaluks osutuda,“ tunnistab ka pesumaja perenaine ning lisab, et ega need kollased plekid ole ainult higiplekid, vaid sisaldavad ka deodorandi või tualettvee jääke. Pleki olemus oleneb palju ka kanga omadusest, kuidas see plekke kinni hoiab.