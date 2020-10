SUUR TEST | Millise odava varjuga kannatab ka vihma kätte minna? 

Sügishooajal leidub vihmasteks ilmadeks küllaga varje pea igas ettejuhtuvas kaupluses. Aga milline neist väärib kiiruga kaasahaaramist? Saime vihmavarje põhjalikult testides teada, et kaugeltki mitte kõik ei peagi vett.

Vihmavarje leidub tõesti igale maitsele – erineva mustri, suuruse ja hinnatasemega. Et aga varju mitte vaid värvi ja hinna järgi osta, süveneme valikukriteeriumeisse rohkem. Testime üheksat vihmavarju, mis vastavad kõige enam Eesti inimese praktilisele meelele: need kõik on kokkupandavad, maksavad alla kümne euro ja neid võib leida tee peale jäävast toidu-, kodu- või rõivapoest.