TEEME SELGEKS: kuidas valgustisse õige elektripirn osta? 

Poodi lambipirni ostma minnes peaksid teadma, mida sul täpselt tarvis on. Riiuli ees seistes tuleb teada vajaminevat soklitüüpi, luumeneid ja valgustemperatuuri. Just neid arvestades leiad valgustisse kohe esimese ostuga õige elektripirni.

Elektripirnidega on nii, et neid tasub osta pigem kohalikust poest kui tellida mõnest odavast välismaisest veebikaubamajast. Tihti on nii, et oodatud hinnavõit ei tasu end ära, sest pirnid osutuvad sageli siiski ebakvaliteetseks ehk annavad ebaühtlaselt valgust või põlevad kordades kiiremini läbi kui peaks. Seega on parem kindla peale minna. Liiatigi on meie laiuskraadil elades kodune lisavalgus sügisel ja talvel ka väga tähtis.