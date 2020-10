10 head põhjust, miks iga päev muusikat kuulata 

Muusika võib olla palsam hingele. Samuti on täheldatud, et see aitab mitmete füüsiliste probleemide korral, mis tingitud stressist, unetusest või valust. Seega, kui sa veel ei kuula iga päev muusikat, siis siin on kümme põhjust, miks seda kindlasti teha.

1. See pakub rõõmu

Kuulates muusikat, nii oma lemmikpalu kui ka sulle võõrast muusikat, aktiveerub aju nn tasukeskus, mis soodustab dopamiini tootmist kehas. See neurohormoon on seotud motivatsiooni, naudingute, une ja töömäluga. Seega, kui tunned, et tuju on halb ja motivatsiooni ei ole, kuula vähemalt 15 minutit muusikat. Nii oled varsti jälle rõõmsalt tegutsemisvalmis.