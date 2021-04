HUVITAVAD PÕHJUSED: miks koer aeg-ajalt kannatanut teeskleb ja kust see komme tuleb? 

Koerad on Germani sõnul väga nutikad loomad – nad soovivad olla oma omanikuga tihedalt seotud, mistõttu õpivad nad nende käitumist tundma, osutudes hea õnne korral suurepärasteks manipulaatoriteks. Kõike seda selleks, et endale rohkem tähelepanu tõmmata või erikohtlemist välja nõuda. Niisiis on loomulik, et oma tahte saavutamiseks suudavad nad vajadusel ka „näitemängu“ teha ja sellega omanikku ümber oma sõrme (või lausa käpa) keerata. Lisaks tähelepanule leevendab see tihti ka pahandustesse sattunud neljajalgsete karistusi.