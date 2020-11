Raha Lugeja küsib: kas spordiklubi lepingut saab koroonaviiruse leviku tõttu ennetähtaegselt lõpetada? Annaliisa Köss , täna, 15:05 Jaga: M

Enne lepingu sõlmimist peab tarbija veenduma, et tema valitud teenus ja selle tingimused on talle sobilikud. Foto: Inspired Horizons Digital Marketing / Unsplash

Kuna koroonaviirus on jätkuvalt levimas, on Eesti inimestel mitmeid igapäevaelu puudutavaid küsimusi. Üheks neist ka see, kas spordiklubi lepingut saab koroonaviiruse leviku tõttu ennetähtaegselt lõpetada, kui ei soovi tervislikel kaalutlustel sel sügistalvel teenust kasutada või ka seetõttu, et rühmatreeninguid on vähemaks jäänud. Millised õigused tarbijal tänases olukorras on, selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) tarbimiskeskkonna kaubandustalituse jurist Elanara Nadžafova.