Lugeja küsib: mida teha, kui pean tööreisile minema, aga ei taha kodust lahkuda? 

Töötaja saab lähetusse minekust keelduda, kui ta kasvatab alla kolmeaastast või puudega last või ta on ise alaealine. Kui töötaja kardab oma tervise pärast, siis on tal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule (töötervishoiu ja tööohutuse § 14 lõige 5 punkt 4).

Seega võib töötaja keelduda tööst, kui on oht, et töötaja tervis saab tööd tehes kannatada. Kui töötaja tunneb, et tema tervis võib lähetusse minnes ohtu sattuda, soovitame lähetuse tingimused esmalt tööandjaga läbi rääkida. Siiski tuleb arvestada, et hilisema vaidluse korral tuleb töötajal selgitada, miks ta keeldus lähetusse minemisest ning esitada ka tõendid, et reisimine oleks olnud tema tervisele ohtlik. Näiteks võib vaielda fakti üle, kas riigis, kus nakatumiskordajad on sarnased või väiksemad kui Eestis, on viibimine ohtlikum kui Eestis tööd tehes. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, millised kontaktid välisriigis plaanis on, millise transpordivahendiga sinna minnakse jms.