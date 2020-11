VIDEO | Superkangelaste igapäev ehk Mida kujutab endast töö kiirabis? 

Kiirabibrigaadi juhi Ralf Lõhmuse sõnul on töö vaheldusrikas ning tööpäevad väga erinevad. „On kiirabiautos istumist, treppidest jooksmist, patsientide tõstmist jne. Kui oleme kutsel ära käinud, on vaba aeg kuni järgmise kutseni. Päevad on tõesti väga erinevad – vahel me auto pealt ära ei saagi ja sõidame ööpäev läbi, aga on ka päevi, kus saad filiaali tulla, telekat vaadata, võibolla isegi natuke magada,“ kirjeldab Lõhmus brigaadi tööelu.



Samas ütleb Lõhmus, et kiirabitööst ei tasu lasta end ära hirmutada selle põhjalt, mida filmides või uudistes kuvatakse. „Keegi ei viska sind vette, et õpi ujuma. Kõiki meie asutuse töötajaid koolitatakse põhjalikult enne tööle asumist ning igal aastal on õdedel ja brigaadijuhtidel kohustulik läbida 60 tundi täiendõpet,“ toob Lõhmus välja ning lisab, et koolitusvõimalused on kõik kohapeal olemas ning kellel soovi, saab tööle asuda ka koolituskeskuse instruktorina.