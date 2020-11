Ekspert selgitab: kui sageli puhastada oma telefoni ja milline vahend on ekraanile ohutu? 

Kuldne reegel, mida tuleb järgida kõikide nakkushaiguste vältimisel, on käte pesemine. Vaevalt me seda aga iga kord enne oma telefoni kasutamist teeme, mistõttu on telefon üks suurimatest pisikupesadest. Kui sageli ja millega on ohutu oma telefoniekraani puhastada? Nipiraamatu küsimustele vastab Telepointi juhatuse liige Taavi Lankots.

Kui sageli peaks oma telefoniekraani puhastama?

Telefoni võiks puhastada mõned korrad päevas ning soovitavalt teha seda mikrofiibrist puhastuslapi või prillide puhastamiseks mõeldud lapiga, mida võib niisutada vähese veega.