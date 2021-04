Lugeja küsib: mida teha, kui naaber ei luba üle tema maa kulgevat autoteed kasutada? 

Nipiraamatule on kirjutanud Liisa Tallinnast, kes kurdab, et nende perekonna põline maakodu sai kolm suve tagasi uue naabri. „Krundile kerkis kohe ka maja ja selle ümber aed. Muidu kõik ju tore, aga meie õuele viiv ainus tee kulgeb sellest ajast üle naabri õue ja selleks on vaja avada ning sulgeda kaks korda naabri väravaid,“ räägib naine.

Sel suvel teatas naaber, et ei soovi neid enam läbi oma hoovi sõitmas näha ja et pere võiks leida maakoju jõudmiseks muu lahenduse. „Mida teha? Meie maja on metsa ja rabamaade vahel, ühtki teist autole sõidukõlbulikku teerada seal pole. Mis õigused meil on ja kuhu abi saamiseks pöörduda?“ küsib Liisa.