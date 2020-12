MUUDA TÖÖPÄEV ÕNNESTUNUKS! 10 nutikat nippi, kuidas kodukontoris korda luua 

Kodus töötamine on saanud uueks reaalsuseks. Paljud meist nühivad koos koolilastega (köögi)laua taga ühist pinki, kuid parem on anda töönurgale kodus õigem kontori meeleolu. Mille peale peaks veel mõtlema, kui tool, laud ja laualamp on juba olemas?

Hoia pabereid ornungis

Kuigi elu läheb järjest enam internetipõhiseks, tekib sellest hoolimata pabereid – kellel rohkem, kellel vähem. Tšekid, arved ja muud vajalikud dokumendipaberid võivad kuhjatuna tekitada aga paraja segaduse. Parem leia paberitele laua peale ladustatavad õhukesed sahtliboksid, mida võid värvidega isikupärasemaks muuta, või tee seinale hoidik vanast mapist.