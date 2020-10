Habaja Viinavabriku peremees: meie ettevõtmine sai alguse ühest suurest rabarbripuhmast! 

Kui kodused marjapõõsad ja viljapuud on pungil täis ka pärast oma pere vajaduste katmist, läheb mõte liikuma, mida üle jääva aiasaagiga teha. Nii on tegutsema hakanud paljud väikeettevõtjad, kellele nende hobi on muutunud lisatööks.