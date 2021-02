Nipid SOOJA KRAANIVETT EI TOHI JUUA?! Spetsialist selgitab, kas hoiatav linnalegend vastab tõele Valeria Filippova , täna 06:14 Jaga: M

Vesi ei ole oma iseloomu poolest steriilne ja kui vee temperatuur on bakterite kasvuks soodne, võivad selles keskkonnas hakata kasvama paljud bakteriliigid. Foto: Jacek Dylag / Unsplash

Kes meist ei oleks joogijanu tõttu kraanivett joonud? Vahel me isegi ei pööra tähelepanu, kas kraanivesi on külm või soe. Oled sa aga mõelnud, et see ei pruugi tervisele hea olla, sest levib legend, et sooja kraanivett tegelikult juua ei tohi. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht aitab välja selgitada, kas see ka paika peab.