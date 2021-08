LAPSE RAHATARKUS: kas, kui palju ja kuidas anda lapsele taskuraha? 

Kooliaeg koputab peatselt uksele ning lapsevanematel on taas kord ülesanne lapsega taskuraha summa kokku leppida. Jagame nõu, kuidas seda teha ning milliseid asjaolusid seejuures arvestada.

Ennekõike on oluline rääkida lapsele, mis raha üldse on ning teha selgeks selle kasutusvaldkonnad. Lapsel peab tekkima ettekujutus raha väärtusest ja sellest, et raha ei ole lõputult.