Lugeja küsib: kas ühistu võetud remondilaen takistab korteri müüki?  

Lindeberg lisab, et müüjal on kohustus teavitada ostjat korteriomandiga seotud kohustustest. Ka võib ostja enne tehingu tegemist küsida ühistu esitatud arveid, et näha korteriga seotud püsikulusid. „Ostjale ei tohi näidata üksnes kommunaalkulude arveid, kus laenumakseid (veel) kajastatud pole, ega jätta talle andmata infot ühistu võetud laenu kohta,“ märgib Lindeberg. „Remondilaenu võtmine automaatselt korteri hinda ei mõjuta, aga siiski on tegemist asjaoluga, millest ostja peab olema teadlik.“