Kodust filmiõhtut aitab veeta popkornimasin: kuidas see töötab ja kas tasub soetada? 

Kodukinos ei pruugi olla pärissaalile omaseid tehnikavõimalusi, kuid pluss on see, et ära jääb sobivate istmete otsimine ja snäkkide eest ülemaksmine. Potis või pannil plaksumaisi valmistamise kõrval tasub mõelda ka popkornimasina peale!

Tunnistan, et olin plaksumaisimasina testimisel algusest peale skeptiline. Kuulnud toimetuseliikmete nurinat, et popkorn jääb masinaga tehes kuiv ja maitsetu, tegemine on aeganõudev ning eralduv lõhn imelik, ei tekkinud vähimatki soovi endale osta aparaati, mis pärast mõningast kasutamist tee taaskasutuspoodi leiaks. Õnneks ma ei kuulanud neid ning pärast poolt aastat kasutust kummutan ja kinnitan mitu müüti.