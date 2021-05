Plaanid aiapidu või kodukohvikut? Võta oma vara kaitseks kuulda neid soovitusi! 

Kui ise kõiki ja kõike jälgida ei suuda, jäävad turvakaamera ülesseadmisega asitõendid videolindile. Oluline on siinkohal teada, et kui sul on hoovis kaamerad ning sa võõrustad külalisi, peaks olema vastav info video salvestamisest olemas aia küljes või sissesõidul.