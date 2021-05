EMADEPÄEVAKS: pane südamlikud soovid teele endavolditud ümbrikus! 

2. Aseta šabloon paberi tagumisele poolele. Foto: Saskia Pilv

3. Voldi ümbriku klapid. Foto: Saskia Pilv

4. Kui soovid ümbriku sisse lisada dekoratiivpaberit, jätka siit. Kui ei soovi, siis jätka 5. punkti juurest. Tee lisapaberile šablooni abil piirjooned nii, et dekoratiivpaber katab ümbriku klapi ja sisu tagumise poole. Lõika kujund välja nii, et see oleks u 1 cm võrra klapi servadest väiksem. NB! Vaata, et pikkus oleks piisav ja ümbriku avamisel alumine äär ümbrikust välja ei paistaks. Pista detail ümbrikusse ja liimi omavahel kokku ainult kolmnurksed detailid. Voldi uuesti üle klapi murdeserv, vajaduse korral kasuta voolimisluud.