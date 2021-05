Leidlikud nipid, kuidas ratastel kodu ilusaks teha 

Välismaareiside asemel puhkab enamik eestlasi sel aastal ilmselt kodumaal. Kui oled värskelt soetanud vana haagissuvila, on võimalusi soodsalt reisida palju. Siit leiad mõne soovituse, kuidas päevinäinud haagiskodu perele võimalikult mugavaks teha.

Et vihm sisse ei sajaks

Üldjuhul on haagised ehitatud puitkarkassile ja tehases valmispaneelidest (plekk, penoplast, vineer, tapeet) kokku pandud. Esimese asjana kontrolli vanal haagissuvilal veelekkeid, näiteks vaata üle nurgad, et need pehmed ei oleks. Pehkinud võivad olla kõik puidust osad, aga eelkõige nurgad, kust vesi võib olla ühenduskohtade kaudu sisse pääsenud.