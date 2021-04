4 sammu, mille abil kääksuv puituks taas esinduslikuks muuta 

Varu vajalikud vahendid. Foto: Laura Karro

1. Kui hinged kriiksuvad, piserda hingedele õli. Foto: Laura Karro

2. Kui hinged logisevad, keera need tugevamini kinni. Tavaliselt vajub ära just ülemine hing. Vajadusel vaheta see või mõlemad hinged välja.