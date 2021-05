Tee ise PIDU RANNAS | Häid isetegemisideid mereteemaliseks pulmapeoks! Laura Karro , täna 15:58 Jaga: M

GALERII

Laduge lauale paberitükid, millele külalised saavad häid soove peale kirjutada ja purki või pudelisse pista. Foto: Laura Karro

Kui armastad merd sama palju kui oma tulevast kaasat, on pulmad rannas just sinule. Peljates tuult, võid meretemaatikat kasutada ka mandril, miks mitte mõne jõe või järve ääres! Siin on sulle isetegemisideid merepulmaks!